Salzburg kann in Konya großen Schritt zum Aufstieg tun

Salzburg-Trainer Rose erwartet einen heimstarken Gegner - © APA

Die Marschrichtung von Red Bull Salzburg in der Fußball-Europa-League stimmt eindeutig. Vier Punkte aus zwei Spielen, darunter der 1:0-Heimsieg gegen Favorit Olympique Marseille, und Platz eins in Gruppe I lassen die Fans auf einen internationalen Winter hoffen. Mit einem Auswärtssieg bei Konyaspor könnte man am Donnerstag (19.00 Uhr MESZ/live Sky) einen wichtigen Schritt zum Aufstieg tun.