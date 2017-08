Salzburg in EL-Play-off gegen Rumäniens Meister Viitorul

Red Bull Salzburg trifft mit Viitorul Constanta auf einen sehr jungen Verein, der Club wurde erst 2009 aus der Taufe gehoben. Sein herausragendes Merkmal ist jener Mann, der wie zu seiner aktiven Zeit nun abseits des Platzes die Fäden zieht: Gheorge Hagi ist Eigentümer, Präsident und Trainer.

Als Meister stieg Viitorul in der dritten Qualifikationsrunde ein und schlitterte nach einem 1:0-Heimsieg gegen Apoel Nikosia im Rückspiel noch in eine 0:4-Niederlage. “Viitorul kommt, so wie wir, aus der Champions League-Qualifikation, wo sie letztlich nur knapp ausgeschieden sind”, meinte Salzburg-Cheftrainer Marco Rose. In der Tat war es am Mittwoch zum Ende der regulären Spielzeit noch 1:0 für den zypriotischen Vertreter gestanden, erst in der Verlängerung fing sich die Hagi-Truppe drei Treffer ein.

Der mittlerweile 52-Jährige ist der wichtigste Fußballer, den Rumänien bisher hervorgebracht hat. Als Regisseur mit dem Hang zum begnadeten Pass galt Hagi, der im Kreis Constanta unweit der gleichnamigen Kreishauptstadt geboren wurde, als einer der besten Mittelfeldspieler des Planeten.

Er kickte in seiner Karriere unter anderem bei Steaua Bukarest, Real Madrid, dem FC Barcelona und Galatasaray Istanbul. Den FC Viitorul, der aus seiner Fußballakademie hervorging, führte er 2017 zum bisher größten Erfolg, dem Meistertitel. In die neue Liga-Saison startete die vorwiegend aus jungen rumänischen Kickern bestehende Mannschaft mit einem Sieg und zwei Niederlagen.

“Mit Gheorghe Hagi hat Viitorul einen prominenten Clubchef und Trainer. Sonst ist der Club für mich noch eine Unbekannte”, brachte Goalie Alexander Walke auf den Punkt, was viele im “Bullen”-Lager am Freitag nach der Auslosung dachten. “Aber wir werden uns alle Infos zum rumänischen Meister holen”, ergänzte er. “Wir werden uns ab jetzt alle notwendigen Informationen holen und sie auch genau beobachten”, versprach auch Rose.

Salzburg kämpft um die insgesamt sechste Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase, für Viitorul wäre es eine Premiere. Gespielt wird zunächst am 17. August zunächst auswärts beziehungsweise am 24. August 2017 daheim.

Auch die Austria bestreitet das Hinspiel (17. August) in der Fremde, das Rückspiel am 24. August dann vor eigenem Publikum. Gegner Osijek eliminierte in der dritten Qualifikationsrunde überraschend PSV Eindhoven. “Sie sind eine starke Mannschaft. Wir haben trotzdem das Vertrauen zu sagen, wir können sie schlagen”, gab sich “Veilchen”-Coach Thorsten Fink in einer ersten Reaktion zuversichtlich. “Es ist eine schwere Aufgabe, aber lösbar.”

Osijek wurde in der abgelaufenen Saison Vierter im kroatischen Oberhaus. In der Europa-League-Qualifikation überstand der Verein aus dem Osten Kroatiens aber schon drei Runden. Nach Aufstiegen gegen Santa Coloma aus Andorra und den FC Luzern düpierte Osijek auch Eindhoven. Nach einem 1:0 in den Niederlanden setzte sich NK am Donnerstag auch zu Hause mit 1:0 durch.

“Sie haben mit Eindhoven eine Topmannschaft aus dem Weg geräumt, sich auch gegen Luzern durchgesetzt. Sie sind physisch sehr gut und stehen kompakt”, erklärte Fink. Als gesetztes Team hätte die Austria auch auf Maritimo Funchal, Roter Stern Belgrad, AEK Athen oder Shkendija aus Mazedonien treffen können.

Seine Heimspiele bestreitet Osijek im Stadion Gradski vrt, einer Multifunktionsarena mit rund 18.000 Sitzplätzen. Größter Erfolg der Clubgeschichte ist der Sieg im kroatischen Cup 1999.

