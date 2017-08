Salzburg in EL-Gruppe mit Marseille, Austria mit AC Milan

Attraktive Gegner warten in der Europa League auf die Austria - © APA

Österreichs Vertreter haben in der Gruppenphase der Fußball-Europa-League jeweils einen großen Namen zugelost bekommen. Meister Salzburg bekommt es in Gruppe I unter anderem mit Olympique Marseille zu tun. Die Wiener Austria trifft in Gruppe D auf AC Milan. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.