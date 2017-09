Siege für Capitals und Salzburg

Salzburg-Headcoach Greg Poss kann erstmals zufrieden sein - © APA (EXPA)

Die Vienna Capitals bleiben in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) weiter unantastbar. Mit einem 3:1 in Südtirol feierten die Wiener am Sonntag ihren bereits 17. Liga-Sieg in Folge und führen die Tabelle nach vier Runden klar an. Ex-Meister Salzburg holte mit einem Heim-6:3 gegen den KAC seine ersten Punkte, Villach gewann in Linz 6:5 und Dornbirn unterlag daheim Zagreb 3:4 nach Verlängerung.