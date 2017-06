Salzburg holt viertes Double in Folge – SCR Altach damit im Europacup

Im Finale des ÖFB Samsung Cup trafen Rapid Wien und Meister Red Bull Salzburg aufeinander. Die Hütteldorfer hatten also nach einer enttäuschenden Saison doch noch die Chance auf einen Titel und die damit verbundene Teilnahme an der Europa League Qualifikation. Beim CASHPOINT SCR Altach drückte man dem Team aus der Mozartstadt die Daumen, denn bei einem Sieg der Garcia-Elf würden die Rheindörfler wieder international vertreten sein.

Wenig Höhepunkte in Halbzeit eins

Knapp 15.000 Rapid-Fans sorgten für Heimspiel-Atmosphäre im Wörthersee Stadion zu Klagenfurt, Grün-Weiß war was diesen Punkt betrifft also deutlich im Vorteil. Das Geschehen auf dem Feld verlief dagegen ausgeglichen, beide Teams konnten sich in einer intensiven ersten Halbzeit keine nennenswerte Torchance erarbeiten. Vor allem die Salzburger mühten sich gegen die sehr gut organisierte Djuricin-Elf, so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Flotter Wiederbeginn

Der Meister kam dann etwas besser aus der Kabine und fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel das erste Tor der Partie. Lainer kam über die rechte Seite, spielte das Leder zur Mitte, wo der freistehende Hwang zum 1:0 für die Bullen einschieben konnte. Die Antwort von Rapid kam allerdings prompt, zunächst verpassten Joelinton und Dibon den Ausgleich knapp, in Minute 56 war es dann aber so weit. Schaub legte auf Pavelic ab, dieser schlug eine präzise Flanke, die Joelinton in zentraler Position per Kopf zum 1:1 verwerten konnte.

Lazaro mit der Entscheidung

Die Wiener hatten leichte optische Vorteile, die Mozartstädter taten sich im Spiel nach vorne weiterhin sehr schwer. Sechs Minuten vor dem Ende wechselte Garcia ein erstes Mal, Haidara kam für Wanderson und der neue Mann sollte sich gleich in Szene setzen. Die Kugel kam zum 19jährigen, dieser versuchte sich mit einem Schuss ausserhalb des Strafraums. Der Ball wurde von der Rapid Defensive abgefälscht und landete direkt vor den Füßen von Lazaro und der Nationalspieler vollendete mit einem gefühlvollen Schlenzer zum 2:1 für die Salzburger (85.). Wenig später hätte Berisha die Partie entscheiden können, die Latte verhinderte aber einen weiteren Treffer.

Insgesamt sieben Minuten Nachspielzeit gab es als Zugabe und der eingewechselte Schösswendter hatte kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich auf dem Kopf, Stankovic hielt aber den Sieg für seine Mannschaft fest. Red Bull Salzburg gewann am Ende knapp und etwas glücklich mit 2:1, zum ersten Mal gelang es damit einem Team, das Double vier Mal in Folge zu gewinnen. Auch beim CASHPOINT SCR Altach wird man sich über das Ergebnis freuen, denn damit stehen Netzer & Co. in der Qualifikation zur Europa League. Der SCRA steigt in Runde 1 ein, in der man wohl in der heimischen Arena antreten darf. Die erste Runde geht Ende Juni über die Bühne.