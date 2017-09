Salzburg hat Respekt vor Erfahrung bei Bruck/Leitha

Slazburg-Trainer Marco Rose nimmt jeden Gegner ernst - © APA

Zum zweiten Mal innerhalb von fünf Tagen ist Fußball-Titelhamster Red Bull Salzburg am Donnerstag im Burgenland gefordert. Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Mattersburg am Sonntag treffen die “Bullen” diesmal in Parndorf in der zweiten Cup-Runde auf den ASK Bruck/Leitha. Der Tabellensechste der Regionalliga Ost verfügt in seinem Kader sogar über Champions-League-Erfahrung.