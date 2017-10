Salzburg gewann in Europa League 2:0 bei Konyaspor

Die "Bullen" haben Kurs Richtung Sechzehntelfinale aufgenommen - © APA

Red Bull Salzburg befindet sich in der Fußball-Europa-League voll auf Kurs Richtung Sechzehntelfinale. Die “Bullen” feierten am Donnerstag gegen den türkischen Cupsieger Konyaspor dank der Treffer von Fredrik Gulbrandsen (5.) und Munas Dabbur (80.) einen 2:0-Auswärtssieg und führen damit die Gruppe I mit sieben Punkten aus drei Spielen vor Marseille (6), Konyaspor (3) und Vitoria Guimaraes (1) an.