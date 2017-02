Salzburg gewann EBEL-Schlager gegen Wien in Verlängerung

Salzburg liegt zwei Punkte vor den Caps - © APA (Symbolbild/EXPA)

Meister Salzburg hat zur Halbzeit der Platzierungsrunde der Erste Bank Eishockey Liga seine Führung behauptet. Die Hausherren feierten am Donnerstag im Schlager der fünften Runde in der Verlängerung einen 4:3-Sieg über die Vienna Capitals und liegen nun zwei Punkte vor den Caps. Weitere zwei Zähler dahinter rangiert Linz, das beim 2:4 in Innsbruck die zweite Niederlage der Zwischenphase kassierte.