Salzburg gastiert in 2. Runde des ÖFB-Cups bei Bruck/Leitha

Spieltermine der zweiten Cup-Runde sind der 19. und 20. September. Zum Auftakt des Bewerbs hatten sich neben Bundesligist St. Pölten auch die Erste-Liga-Vertreter Wattens, FAC und Wiener Neustadt verabschiedet.

Die Auslosung für die zweite Runde des UNIQA-ÖFB-Cups hat folgende Paarungen ergeben:

FC Gleisdorf (RL Mitte) – WAC

SC/ESV Parndorf (RL Ost) – SV Mattersburg

Sportunion Vöcklamarkt (RL Mitte) – Austria Wien

SKU Amstetten (RL Ost) – Wacker Innsbruck

SC Neusiedl/See (RL Ost) – SV Ried

SV Horn (RL Ost) – TSV Hartberg

ASK Elektra (Wiener Liga) – Rapid Wien

SV Wimpassing (Burgenlandliga) – Blau Weiß Linz

Austria Klagenfurt (RL Mitte) – Kapfenberger SV

ASK-BSC Bruck/Leitha (RL Ost) – Red Bull Salzburg

TUS Bad Gleichenberg (RL Mitte) – Admira Wacker Mödling

Union Gurten (RL Mitte) – SCR Altach

USK Anif (RL West) – Sturm Graz

ASKÖ Oedt (OÖ-Liga) – Austria Lustenau

SV Grödig (RL West) – LASK

Union St. Florian (RL Mitte) – SC Weiz (RL Mitte)

Spielplan des UNIQA ÖFB Cups 2017/18: 2. Runde am 19./20. September 2017, 3. Runde am 24./25. Oktober 2017, Viertelfinale am 27./28. Februar 2018, Semifinale am 17./18. April 2018, Finale am 1. Mai 2018 in Klagenfurt

(APA)