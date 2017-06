Salzburg fürchtet um Verlust von Fotografie-Sammlungen

Eine Aussage des Ministers sorgte für Unruhe - © APA (Archiv)

Aufregung herrscht derzeit im Salzburger Museum der Moderne: Wie die “Salzburger Nachrichten” am Freitag berichten, hat die Bank Austria die Dauerleihgabe ihrer Sammlung “Fotografis” mit Jahresende gekündigt und will die Arbeiten künftig selbst präsentieren. Auch eine Aussage von Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) in Richtung eines eigenen Fotomuseums sorgt für Unruhe.