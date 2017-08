Salzburg erreichte mit Europa League Minimalziel

Trainer Marco Rose zeigte sich zufrieden - © APA (Krugfoto)

Red Bull Salzburg hat im Schongang das europäische Mindestziel erreicht. Nach einem frühen Tor des in Salzburg endgültig angekommenen Munas Dabbur spazierte der Double-Sieger am Donnerstag gegen den rumänischen Meister Viitorul Constanta mit dem Gesamtscore von 7:1 in die Gruppenphase der Europa League. Und schonte bereits Kräfte für das Spitzenspiel am Sonntag gegen Tabellenführer Sturm Graz.