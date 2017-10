Salzburg-Coach Rose warnte: “Admira richtig gut drauf”

Trainer Rose sieht sein Team auf einem guten Weg - © APA

Am Sonntag (14.00 Uhr/live Sky) steht Titelverteidiger Salzburg vor der Aufgabe, den Glanz der Europa League in die BSFZ-Arena von Maria Enzersdorf zu bringen. Dort wartet mit der Admira allerdings der heimstarke Tabellenfünfte, der seine gute Serie in der Fußball-Bundesliga fortsetzen will. “Sie werden sicher sehr selbstbewusst auftreten und uns fordern”, warnte Salzburg-Coach Marco Rose.