Salzburg bis zu drei Wochen ohne verletzten Lainer

Lainer fällt bis zu drei Wochen aus

Fußball-Meister Salzburg muss in den kommenden Wochen auf Rechtsverteidiger Stefan Lainer verzichten. Der ÖFB-Internationale erlitt im Testspiel gegen Anderlecht (4:1) am Freitagabend einen Bändereinriss im rechten Sprunggelenk. Dies gab Salzburg am Tag nach der Partie nach genaueren Untersuchungen bekannt. Die Ausfalldauer von Lainer wurde mit zwei bis drei Wochen angegeben.