Salzburg bei CL-Aufstieg voraussichtlich gegen Rijeka

Für Salzburg geht die Reise wohl nach Kroatien - © APA

Der vor dem Einzug in die dritte Qualifikationsrunde zur Champions League stehende FC Red Bull Salzburg trifft dort aller Voraussicht nach auf HNK Rijeka. Dies ergab die Auslosung im UEFA-Sitz in Nyon am Freitag. Österreichs Meister würde am 26. Juli zunächst zu Hause spielen, ehe am 1. oder 2. August das Rückspiel ansteht.