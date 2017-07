Salzburg bei Bundesliga-Trainern wieder Topfavorit auf Titel

Salzburg geht erneut als haushoher Favorit in die Saison - © APA

Red Bull Salzburg geht – wenig überraschend – wieder als Favorit auf den Meistertitel in die neue Saison. Für die Mehrheit der Bundesliga-Trainer führt der Titel nur über den vierfachen Double-Sieger. Vor allem die wirtschaftlichen Möglichkeiten wurden von der Konkurrenz in einer APA-Umfrage als größtes Plus der Salzburger angeführt. Eine kleine Kampfansage gab es einzig vom violetten Vizemeister.