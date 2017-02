Salzburg baute Tabellenführung mit 6:1 bei Letztem Ried aus

Die einen streben dem Titel zu, die anderen haben die Rote Laterne - © APA (EXPA)

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat seine Siegesserie in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und damit die Tabellenführung ausgebaut. Der Titelverteidiger gewann mit dem 6:1 am Sonntag bei Schlusslicht SV Ried zum sechsten Mal in Folge und liegt nach 22 Runden drei Punkte vor SCR Altach und fünf Zähler vor Austria Wien. Die mit Mattersburg punktgleichen Rieder haben die “Rote Laterne”.