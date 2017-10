Salzburg auch in vierter CHL-Saison im Achtelfinale

Spannende Partien in der Champions Hockey League - © APA (AFP)

Red Bull Salzburg hat als einziger österreichischer Eishockey-Club den Aufstieg aus der Gruppenphase der Champions Hockey League (CHL) geschafft. Die Salzburger besiegten am Mittwoch die Grizzlys Wolfsburg mit 4:3 und stehen auch in der vierten CHL-Saison im Achtelfinale. Der KAC verlor bei den ZSC Lions Zürich mit 0:3 und schied damit aus. Am Vortag hatten Vienna Capitals den Aufstieg verpasst.