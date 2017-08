Salsa-Night-Party im „Treff am See“ im Strandbad Lochau

Die Stars dieses einzigartigen Salsa-Konzertes mit Merly Miranda, Salsa-Sängerin aus Kolumbien, und Macabi, Pianist der Grupo Niche, sind auf ihrer Europatour – Espectacular Dúo an diesem Abend in Lochau am Bodensee zu Gast. Merlys Show reist das Publikum mit, sich zu bewegen und die Freude an diesem musikalischen Salsa-Rhythmus zu spüren.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt, Eintritt Euro 9 (Damenspende), Platzreservierungen unter 0699 14081962 oder 0664 3249711.

Weitere Termine im „Treff am See“

Feiertagsbrunch mit „Two Tube“, Kulinarium und Seegenuss am 15. August (Maria Himmelfahrt), von 10 bis 14 Uhr auf der Terrasse des Strandbad-Cafe-Restaurants „Treff am See“ im Lochauer Strandbad.

„MOOSES live“ heißt es am Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr beim Grillabend mit Bodensee-Genuss auf der Terrasse des Strandbad-Cafe-Restaurants „Treff am See“ im Lochauer Strandbad.

Lassen Sie sich verwöhnen – Tischreservierungen unter 0664 3249711 (Markus Grosser).