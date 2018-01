Salon für Austausch und Sprachgenuss

Sprachensalon ermöglicht ungezwungene, kreative Begegnungen beim Deutschlernen.

Feldkirch Das Theater am Saumarkt startet am Freitag mit dem „Salon am Saumarkt“, der als Begegnungsort für alle gedacht ist, denen am Erwerb der deutschen Sprache gelegen ist. Die Veranstaltung, vom TaS in Zusammenarbeit mit der Stadt Feldkirch konzipiert, richtet sich an jene, die gerade Deutsch lernen. Grundsätzlich steht sie jedoch allen Interessierten offen, die sich durch Gespräche, das Lesen von Texten (etwa auf Deutsch, Arabisch und Farsi), Theaterarbeit oder Musik gerne einbringen oder mit Deutschlernenden austauschen möchten.