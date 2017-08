Salman Rushdie und Daniel Kehlmann bei Lit.Cologne Spezial

Salman Rushdie stellt sein neues Buch "Golden House" vor - © APA (dpa)

Mit Salman Rushdie kann die Lit.Cologne Spezial (3.-15. Oktober) einen besonders prominenten Schriftsteller begrüßen. Er stellt sein neues Buch “Golden House” über einen Superreichen in New York vor. Aus Österreich ist Daniel Kehlmann mit seinem neuen Roman “Tyll” dabei. Das am 11. Oktober erscheinende Buch spielt im 17. Jahrhundert und erfindet die mythischen Till-Eulenspiegel-Figur neu.