Salafist soll Anschlag in Deutschland geplant haben

Ein 26-jährigen Islamist aus der deutschen Stadt Northeim in Niedersachsen soll einen Terroranschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant haben. Der Mann sitze seit Mittwoch wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in Untersuchungshaft, erklärten die Generalstaatsanwaltschaft Celle und die Göttinger Polizei am Donnerstag.

Der junge Deutsche gehört demnach zur salafistischen Szene. In seiner Wohnung seien unter anderem chemische Stoffe zum Bau einer "unkonventionellen Sprengvorrichtung" auf Basis des Sprengstoffs Acetonperoxid sowie elektronische Bauteile für einen Fernzünder gefunden worden, teilten die Ermittler weiter mit. In ersten Vernehmungen habe der Mann eingeräumt, eine Anschlag auf Polizisten oder Soldaten geplant zu haben. Er habe diese mit dem selbst gebauten Sprengsatz "in eine Falle locken wollen". Weitere Einzelheiten nannten die Ermittlungsbehörden zunächst nicht. (APA/ag.)