Sakralmusik-Festival in Rom gedenkt Nikolaus Harnoncourts

Das Sakralmusik-Festival in Rom widmet dem im Vorjahr verstorbenen österreichischen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt ein Konzert in der römischen Basilika Sankt Paul vor den Mauern. Das Orchester "Roma Sinfonietta" unter der Leitung des deutschen Dirigenten Andreas Bollendorf und die Limburger Domsingknaben werden Haydns "Die Schöpfung" zu Ehren des verstorbenen Dirigenten aufführen.

Harnoncourt hatte am 22. November 2003 in der römischen Basilika Sankt Paul außerhalb der Mauern mit den Wiener Philharmonikern Haydns “Die Schöpfung” dirigiert. “Dieses Konzert ist vielen Zuschauern wegen der Tiefe der Interpretation in Erinnerung geblieben”, teilten die Organisatoren des Festivals mit. Harnoncourt hatte 2014 den Preis der Stiftung “Pro Musica e Arte Sacra”, die das Festival in Rom organisiert, für seinen Beitrag zur Verbreitung der sakralen Musik erhalten.