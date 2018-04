Saitenblicke im Theresienheim

Zur Matinee am Vormittag spielten die Gitarrenklassen der Rheintalischen Musikschule und der MS Brandnertal auf.

Lustenau. Am Sonntagvormittag begab man sich zur Matinee, Gitarrenklassen der Rheintalischen Musikschule hatten in Kooperation mit der Musikschule Brandnertal ins Theresienheim geladen. Familien und Freunde der Künstler genossen musikalische Stunden.

Die Gitarre erfreut sich großer Beliebtheit, wohl auch wegen ihrer vielseitigen Verwendbarkeit. Ständiges Üben ist Pflicht und die Konzertdarsteller hatten sich professionell auf ihren Auftritt vorbereitet. Ob Pop, Klassik oder Filmmusik, die Schüler verfügen über ein weitschichtiges Repertoire und brachten ihre besten Stücke zu Gehör. The Medaillon Calls, mit dem Song aus „Fluch der Karibik“ begeisterten Hannah Wechner und Azra Topal das Publikum. Doch es gab auch traditionelle griechische Klänge, Irish Folk Melodien, Lieder des deutschen Komponisten Josef Küffner und nicht zuletzt Darbietungen, komponiert von Johann Sebastian Bach. Eigens zum Konzert waren Schüler der Musikschule Brandnertal angereist. Die „Wandermusikschule“ hält in verschiedenen Gemeinden ab, rund 250 Schüler aus dem ganzen Tal werden von 17 Lehrern betreut. Die Gäste im Theresienheim ließen sich von Gitarrenklängen in den Sonntag begleiten.