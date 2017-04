Saisonstart für Triathleten im Ausland

Ein Großteil der Nachwuchskaderathleten sind beim „Swim and Run“ in der Südstadt im Einsatz. Für die Nachwuchskaderathleten – Wendelin Wimmer und Moritz Meier ist dies gleichzeitig der Qualifikationswettkampf für die Junioren EM 2017 bzw. für die Jugendfestspiel-EM 2017 in Panevezys (LTU).

Für Noah Künz und Larissa Burtscher zählt der Bewerb zum ÖTRV-Nachwuchscup 2017.

Mit dabei auch die im Herbst als Kaderathletin vorgemerkte Sarah Hämmerle und Jakob Meier und eine ganze Abordnung aus dem Nachwuchszentrum Bludenz und Dornbirn mit dem Trainier Egon Meier.

Es werden 400 m (Schüler A) bzw. 800 m (Jugend und Junioren) im 50 m Becken geschwommen anschließend werden 3000 m bzw. 5000 m auf der Laufbahn des BSFZ Südstadt, als Jagdstart gelaufen.

Michael Ziegler ist an diesem Wochenende mit dem Schweizer-Nachwuchskader unterwegs und der verletzte Leon Pauger muss zumindest noch 4 Wochen warten bis seine Saison beginnen kann.

Jonas German ist am Sonntag beim Duathlon im benachbarten Marbach am Start.

Der 11. Rheintalduathlon, in Marbach, ist zugleich der Start zum „Skinfit-Junior-TriCup 2017“. Dabei sind sehr viele Nachwuchsathleten aus den Nachwuchszentren Bregenz, Dornbirn und Bludenz. Anmeldungen sind hier noch möglich. Am Wettkampf spielt voraussichtlich das Wetter ebenfalls mit.

Mit am Start bei der Elite ist die Kaderathletin Bianca Steurer. Auch sonst sind einige klingende Namen aus dem Ländle mit dabei. Unter anderem Matthias Buxhofer, Thomas Meusburger usw.

Martin Bader ist in der Baden-Württemberg Liga, mit seinem deutschen Verein AST Süßen, im Einsatz. Hier gehen rund 400 Triathleten aus 89 Teams an den Start. Dabei gibt es 2 Bewerbe die hintereinander zu absolvieren sind. Zuerst werden 700m geschwommen und 2000m gelaufen. Dann erfolgt im Jagdstart der zweite Bewerb, mit 20km Radfahren und 5km Laufen.

Für den verletzten Paul Reitmayr beginnt ab kommender Woche wieder das Lauftraining und aus heutiger Sicht steht dem Saisonstart im Juni nichts mehr im Wege.