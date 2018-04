Saisonstart für die Vorarlberger Triathleten

Nach fünf Monaten Vorbereitungszeit geht es für Vorarlbergs Kaderathleten im Triathlon wieder los.

Unsere Athleten, Leon Pauger, Paul Reitmayr und Martin Bader (allesamt von Tri Dornbirn) starten am kommenden Sonntag, den 15. April, beim Pro Race in Wallisellen. Für den jungen Leon Pauger ist es bereits die erste Standortbestimmung.

Er ist heuer von der Junioren- in die U23-Klasse gewechselt und somit nicht mehr nur auf der Sprint, sondern auch auf der Kurz- bzw. Olympischen Distanz unterwegs. Da er gerade in den letzten Vorbereitungen für die Matura steckt, ist dieser Wettkampf in unmittelbarer Nähe ein idealer Einstieg in die neue Saison.