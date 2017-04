Saisonsstart im Schwimmbad Felsenau: 13 Grad Wassertemperatur

Der sympathische Bademeister Patrick Hammerle, welcher zusammen mit seinem Kollegen Helmut Stelzer auch heuer wieder die Badegäste bestens betreuen und allfällige Fragen rund um das Kult-Bad beantworten wird, wartete bereits beim Eingang auf Badegäste, die am ersten Tag der neuen Saison nur vereinzelt eintrafen. “Ein etwa zehnjähriger Junge kam schon früh am Morgen, sprang ins Wasser, ist dann aber gleich wieder verschwunden” erzählt Melanie Simoner und lacht. Bei den gerade mal 13 Grad Wassertemperaturen verständlich, auch wenn die Sonne scheint, aber der Blick Richtung Fellengatter zeigt noch schneeweiße Hänge und es weht ein kalter Wind. Der Kiosk hatte auch geöffnet (Pächterin Sabrina Netzer, seit 2014) und lockte zumindest einige Gäste auf einen Kaffee an der Sonne.

Im 1903 eröffneten Freibad, welches neben drei Terminen Vollmondschwimmen auch Aquafitness und Yoga bietet und pro Jahr durchschnittlich 35.000 Eintritte verzeichnet, gibt es ein tolles Schwimmerbecken mit Granderwasser. Zum ersten Mal trägt im Babybecken der kleine Rutschelefant heuer die Farbe gelb, was ihm gut steht und ihn zum Hingucker schlechthin macht.

Auch in der neuen Badesaison gibt es in der “Felse”, wie sie von Stammgästen liebevoll bezeichnet wird, wieder das “Schwimm-Dich-Fit”: Das Bad hat dann täglich von 9 bis 12 Uhr auch bei Schlechtwetter geöffnet.