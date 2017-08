Saisonkarten-Verkauf ist gestartet

© Stiplovsek

Bereits in knapp drei Wochen beginnt die neue Alps Hockey League 2017/18. Schon am 19. August bestreitet der EHC Alge Elastic Lustenau das erste Vorbereitungsspiel. Gegner dabei in der Rheinhalle Lustenau ist das Team von La Chaud de Fonds aus der Schweiz. Aus diesem Grund beginnt der EHC Alge Elastic Lustenau ab sofort mit dem Saisonkarten-Vorverkauf.