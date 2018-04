Saisonfinish: Austria Lustenau setzt auf Talente

Noch sieben Saisonspiele hat Austria Lustenau zu absolvieren - in diesen dürfen sich Talente beweisen. Die erste Gelegenheit dazu haben sie im heutigen Auswärtsspiel gegen Wr. Neustadt.

Coach Gernot Plassnegger will in den letzten Runden vor allem jungen Spielern die Gelegenheit bieten, sich ins Rampenlicht zu spielen, wie die “VN” berichten. Dabei sieht der Trainer auch über mögliche Niederlagen seiner Mannschaft hinweg. Die Austria befindet sich tabellarisch ohnedies im Niemandsland, sodass mögliche Punkteverluste nicht ins Gewicht fallen. Es gilt, die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Dort gelte es dann laut Plassnegger, das Ziel Aufstieg zu realisieren. Trotz personeller Umstellungen will man sich heute beim SC Wr. Neustadt wieder so teuer wie möglich verkaufen.