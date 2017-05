Saisoneröffnung im Rhein-Schauen Jubiläumsjahr

Jung und Alt fand sich am Sonntag bei herrlichem Frühlingswetter im Lustenauer Werkhof ein um die Rheinmündungsfahrt mit der Dampflokomotive zu genießen und die neue Ausstellung im Museum zu bewundern. Für Speis und Trank war ausreichend gesorgt und beim Festakt zum 25. Jubiläumsjahr waren neben Kurt Fischer und Gattin Beate auch Thomas Blank (Abteilungsvorstand Wasserwirtschaft), Uwe Bergmeister (ehem. Rheinbauleiter) und Daniel Steinhofer als Gratulanten anwesend.

Alpenrhein-Geschichte

An diesem Jubeltag war der Museumseintritt frei und bei kostenlosen Kurzführungen konnten sich die Besucher einen Überblick über 125 Jahre Internationale Rheinregulierung verschaffen. Alte Überschwemmungsfotos und Dokumente aus der Kaiserzeit gaben Einblick in die unendliche Alpenrhein-Geschichte, deren Ende noch lange nicht geschrieben ist. Zu sehen sind in den neu gestalteten Ausstellungsräumen die drei Staatsverträge von 1892, 1924 und 1954, geschlossen zwischen der Schweiz und Österreich. In Halle zwei werden die typischen Lebensräume im Alpenrheintal präsentiert. Es sind dies von Gewässern geschaffene Landschaften, wie Ried, Auwald und der Rheinlauf selbst. Zukunftsprojekte beschäftigen sich mit der Hochwassersicherheit, der Vernetzung des Rheins mit seinem Umfeld und neuen Erlebnismöglichkeiten für die Menschen. Ab 30. April bis 29. Oktober wird unter dem Prädikat „sehenswert“ die Ausstellung einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und wird Aufschluss über Vergangenheit und Zukunft der Alpenrhein-Projekte geben.