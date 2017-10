Martschinko ist nach Robert Almer, Lucas Venuto und Alexander Grünwald der vierte Austrianer innerhalb eines Jahres, der mit einer schweren Knieverletzung langfristig ausfällt. Der 23-Jährige wird nächsten Dienstag in der Privatklinik Döbling operiert. An seiner Stelle wird künftig Thomas Salamon den Platz links in der Viererkette einnehmen.

(APA)