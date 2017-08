Handballmeister trifft auf Cupsieger. - © VN/Sams

Hard – PK ab 11:30 Uhr: Am Samstag startet der amtierende Handballmeister ALPLA HC Hard mit dem Supercup in die neue Saison. Wie man sich auf den Auftakt gegen Cupsieger WAT Margareten vorbereitet hat erklärt der HC Hard am Mittwoch in einer Pressekonferenz, die wir live übertragen.