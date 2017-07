Saisonauftakt für Austria Lustenau: VOL.AT überträgt aus dem Austria-Café

Mit einem komplett umgebauten Kader startet Austria Lustenau am Freitag in die neue Saison der ersten Liga. Die Erwartungshaltung ist hoch, wurden teils namhafte Neuzugänge präsentiert – Stichwort Christopher Drazan, Martin Grasegger, Christoph Kobleder. Ab 18.30 Uhr müssen sich die Mannen von Andi Lipa erstmals in der Saison bewähren – es geht zum FAC. VOL.AT wird aus dem Austria-Café übertragen, und sich umhören, wie die Stimmung bei den Fans ist.

Liveticker vom Spiel FAC vs. SC Austria Lustenau