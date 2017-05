Saisonabschluss der Kletterer

© Privat

Rund 60 Kinder und Nachwuchs-Athleten gingen bei der Landesmeisterschaft in den Disziplinen Lead und Speed in der Dornbirner Kletterhalle K1 an den Start und zeigten ihr Können. Neben den Landesmeistern in diesen zwei Disziplinen wurden auch die Sieger im Ländlecup der Saison 2016/2017 gekürt.