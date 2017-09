Saison nach unnötiger Niederlage für Indians zu Ende

Dornbirn/Feldkirch. Das dritte Spiel in der Viertelfinal best-of-3 Serie zwischen den Dornbirn Indians und den Vienna Wanderers am vergangenen Wochenende musste für die Entscheidung sorgen, nachdem am Vortag jedes der beiden Teams ein Spiel für sich entscheiden konnte.

Aufgrund der starken Regenfälle wurde das Spiel von 12:00 Uhr auf 14:30 Uhr verschoben und konnte schlussendlich sogar noch bei Sonnenschein ausgetragen werden.

Das Pitcher-Duell lautete Alex Lambauer (Indians) gegen Christoph Vanas (Wanderers). Beide Pitcher

mussten immer wieder Runner auf die Bases lassen und die Dornbirner kamen mit den Pitches von Vanas gut zu Recht und brachten durch teilweise schöne Hits, darunter ein Homerun von Devan O‘Bryan, immer wieder Runner auf die Bases. Die Wanderers Offensive nütze im Gegenzug aber Kontrollprobleme von Lambauer aus. Runs konnten aber beide Teams nur wenige erzielen. Die Wanderers sollten am Ende nur zwei „Basehits“ verbuchen können. Nachdem Lambauer und Vanas aus dem Spiel waren und durch Michael Jäger (Indians) und Sascha Kotrba (Wanderers) ersetzt wurden, kippte das bis dahin ausgeglichene Spiel zu Gunsten der Wanderers. Die Indians Defense leistete sich zwei spielentscheidende Fehler in den letzten beiden Innings. Von diesem Schock konnten sich die Indians nicht mehr erholen und mussten sich nach neun Innings mit 4-8 geschlagen geben.

„Wir wurden in diesem Spiel nicht vom besseren Team besiegt, sondern scheiterten durch die vielen

Walks und Errors zum falschen Zeitpunkt an uns selbst. So schmerzhaft diese Niederlage auch ist, so kann das junge Team zufrieden mit dem Saisonverlauf sein“, so Indians-Pressesprecher Wolfgang Pschorr. Die beiden Saisonziele, den Grunddurchgang als bestes Ländle-Team abzuschließen und an den Playoffs teilzunehmen, wurden erreicht.

„An dieser Stelle möchten wir uns noch bei den Feldkirch Cardinals bedanken. Wir durften nicht nur

Ihr Spielfeld benutzen, sondern wurden am verregneten Samstag auch von einzelnen Cardinals- Spielern bei der Platzarbeit unterstützt“,“ so Pschorr abschließend.

Ergebnis BLA Viertelfinale – best-of-3 Serie:

Indians vs. Wanderers

Spiel 1: 13-0 Wanderers

Spiel 2: 7-3 Indians

Spiel 3: 8-4 Wanderers