Saison für Bregenz beendet - Hard souverän im Halbfinale

Für Bregenz Handball ist die Saison nach der heutigen 23:25-Heimniederlage gegen West Wien beendet. Der HC Hard steht hingegen nach dem 22:30 in Ferlach souverän im Halbfinale.

Nach der Niederlage im ersten Spiel bei West Wien ging es für Bregenz Handball im heutigen Heimspiel bereits um alles. Und die Hausherren zeigten sich von Beginn weg wach und gut im Spiel. Die Bregenzer lagen praktisch die gesamte erste Halbzeit zumindest mit einem Treffer in Front. Die Wiener ließen sich aber nicht abschütteln und gingen genau zur Pause erstmals mit 10:11 in Führung.

Der HC Hard ging nach dem Heimsieg gegen Ferlach auch auswärts als klarer Favorit in die Partie. Zu Beginn hielten die Hausherren jedoch gut dagegen und lagen zwischenzeitlich mit zwei Treffern (5:3) in Führung. Ab diesem Zeitpunkt setzten sich die Harder aber mit einem 7:0-Lauf deutlich ab und gingen mit einem 10:16 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hatte der amtierende Meister keine Probleme gegen tapfer kämpfende Hausherren. Der Vorsprung lag stets im Bereich zwischen plus 6 und plus 10. Am Ende jubelten die Harder über einen deutlichen 22:30-Sieg im zweiten Viertelfinalspiel was gleichbedeutend mit dem souveränen Einzug ins Halbfinale ist.