Saison der Bulldogs Dornbirn ist beendet

Im letzten Spiel der Qualifikationsrunde für das EBEL-Playoff kam es für die Bulldogs aus Dornbirn zum großen Showdown bei den Graz 99ers. Die Gäste aus dem Ländle waren zum siegen verdammt, um noch eine Chance zu haben – doch auch nicht jeder Sieg reichte zum Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Spannung war vor der Partie also garantiert.

Im Spiel selbst gingen die Grazer bereits in der 2. Minute in Führung, als Bulldogs-Schlussmann bei einem Beach-Schuss nicht gut aussah. In der 9. Minute erhöhte ausgerechnet der Ex-Dornbirner Siddall nach einem Konter das 2:0. Auch das zweite Drittel lief alles andere als gut für die Dornbirner. In der 28. Minute sorgte Zusevics nach schönem Spielzug im Powerplay für das 3:0. Da die Bulldogs in weiterer Folge gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten, ging es mit diesem Spielstand in die letzte Pause.

Dornbirn kämpft sich zurück

Im letzten Abschnitt kämpften sich die Gäste aus Dornbirn dann noch einmal heran. Arniel sorgte in der 48. Minute nach einem schönen Solo für das 3:1, Grabher Meier legte in der 50. Minute im Powerplay zum 3:2 nach. Graz versuchte jetzt nur noch, den Sieg über die Zeit zu retten, doch Livingston sorgte in der 56. Minute für den 3:3-Ausgleich. Die Bulldogs mussten jetzt alles riskieren und nahmen Hardy wie schon vor dem Ausgleich erneut vom Eis, jedoch ohne Erfolg. Ograjensek sorgte wenige Sekunden vor Spielende für das entscheidende 4:3.

Mit dieser Niederlage ging die sehr durchwachsene Saison der Bulldogs aus Dornbirn somit vorzeitig zu Ende. Doch auch ein Unentschieden nach 60 Minuten mit möglichem Overtime-Sieg hätte nicht für den Playoff-Einzug gereicht.

