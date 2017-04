Saison-Aus: Bregenz verliert auch zweites Viertelfinalspiel gegen Schwaz

Die Tiroler gewannen am Sonntag in der eigenen Halle das zweite Match der “best of 3”-Serie mit 28:23 und stehen damit im Halbfinale. Schwaz ist in dieser Saison daheim noch ungeschlagen.

Schwaz HB Tirol – Bregenz Handball 28:23 (15:11). Endstand in der Serie: 2:0.

Hard steht im Halbfinale

Nach Schwaz haben sich auch Meister Fivers Margareten und Ex-Champion HC Hard mit 2:0 Siegen für das Semifinale der HLA qualifiziert. Die Wiener ließen dem knappen Heimsieg einen 28:25-Erfolg in Linz folgen. Hard gewann auch das zweite Duell mit Ferlach mit 36:15 souverän.

(APA)