Sagan geht auf historisches Rad-WM-Triple los

Peter Sagan kann in jedem Gelände gewinnen

Titelverteidiger Peter Sagan möchte sich am Sonntag in Bergen als erster Radprofi in der 90-jährigen WM-Geschichte den dritten Straßentitel in Serie sichern. Der Slowake gilt auf dem 267-km-Kurs mit welligem Profil als Top-Favorit. Das österreichische Außenseiter-Trio Lukas Pöstlberger, Marco Haller und Stefan Denifl will in dem unberechenbaren Rennen Akzente setzen.