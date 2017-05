SÃ¤ngerin Loretta Lynn hat Krankenhaus nach Schlaganfall verlassen

“Loretta dankt allen für ihre Gebete und ihre Unterstützung”, hieß es am Montag (Ortszeit) auf ihrem Twitter- sowie auf ihrem Facebook-Account. Lynn habe das Krankenhaus mittlerweile verlassen und eine Rehabilitationsbehandlung begonnen, ihr gehe es “großartig”.

Loretta thanks everyone for their prayers love and support. She has moved to rehabilitation and we’re happy to report she is doing great!

— Loretta Lynn (@LorettaLynn) 15. Mai 2017