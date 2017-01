Sängerin des Welthits “Lambada” tot aufgefunden

Loalwa Braz Vieira wurde mit "Lambada" weltberühmt - © YouTube

Die brasilianische Sängerin des Welthits “Lambada”, Loalwa Braz Vieira (63), ist tot aufgefunden worden. Ihre verbrannte Leiche wurde am Donnerstagmorgen in dem Ort Saquarema nahe Rio de Janeiro in einem Auto entdeckt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.