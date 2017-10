Sänger Ed Sheeran hatte Fahrrad-Unfall – Auftritte in Gefahr

Sänger Ed Sheeran hatte einen Fahrradunfall. - © AP

Der britische Musiker Ed Sheeran (“Castle On The Hill”) hat sich bei einem Fahrradunfall an den Armen verletzt. Er warte noch auf den Arztbefund, möglicherweise seien aber anstehende Auftritte in Gefahr, schrieb der britische Singer-Songwriter am Montag auf Facebook. Dazu veröffentlichte er ein Foto seiner Blessuren.