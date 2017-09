Sabrina Rabel und Harald Rinösl

Als Trauzeugen fungierten gerne Sarah Hagspiel und Markus Neuner. Nach dem feierlichen Akt, wurde bei einer Agape auf das Glück und die Zukunft der Neuvermählten mit einem Gläschen Sekt angestoßen. Herzliche Gratulationen und liebevolle Umarmungen gab es von den Gästen, die zahlreich gekommen waren, um mit dem Paar zu feiern. Die frisch Vermählten, die sich auf ein baldiges freudiges Ereignis freuen, feierten anschließend diesen schönen Tag im „Alten Gericht“ in Sulz/Röthis. Die Hochzeitsreise nach New York haben die beiden bereits vorgezogen. Der gemeinsame Wohnort befindet sich in Göfis.