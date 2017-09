Sabrina Berchtel und Florian Gstrein haben geheiratet

Zur stimmungsvollen Hochzeitszeremonie trug das Duo „Vielsaitig“ musikalisch wesentlich bei. Die Sozialbetreuerin und der Betriebsingenieur wählten als Trauzeugen Lea Bartenbach und Thomas Reutz.

Mit herzlichen Glück- und Segenswünschen wurden die frisch Vermählten anschließend bestürmt. Vor allem gratulierten die Eltern Christine und Herbert Berchtel sowie Margit und Herbert Gstrein. Hinterher stießen die Hochzeitsgäste mit einem Gläschen Sekt Auf die Zukunft der neu Vermählten an. Das Paar, das sich seit acht Jahren liebt, feierte danach mit den Gästen im Vereinslokal des Traktorenclubs in Nüziders diesen wunderschönen Tag. Das gemeinsame Heim befindet sich in Nüziders.