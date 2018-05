Sabine Scheffknecht: Strolz-Nachfolge wird am Mittwoch besprochen

Der Rücktritt von Matthias Strolz komme kurzfristig, aber nicht überraschend. Mit dem Blick auf den bevorstehenden Landtagswahlkampf hofft sie weiterhin auf eine starke Rolle der Vorarlberger in der Bundespartei - und einen Wahlkampfhelfer Strolz.

Der Rücktritt von Strolz komme an sich nicht überraschend, der Zeitpunkt sei aber kurzfristig gewählt worden, räumt die Voralberger Neos-Parteivorsitzende Sabine Scheffknecht ein. Am Montagabend habe man nun im erweiterten Parteivorstand die aktuelle Lage besprochen und für Mittwoch eine Parteivorstandssitzung fixiert. Dort soll die künftige Parteiführung besprochen werden. “Matthias Strolz ist ein Visionär und Macher, der seine ganze Kraft in den Aufbau einer neuen, politischen Bewegung gesteckt hat. Nun lebt er auch in dieser Phase der geordneten Übergabe den neuen Stil vor, den wir als Bürgerbewegung in Österreich einbringen wollten. Ehrlich und transparent! Ich möchte Matthias Strolz von Herzen alles Gute wünschen, gefolgt von einem großen DANKE für das, was er für unser Land – aber noch viel wichtiger für die Zukunft unserer Kinder in diesem Land – geleistet hat.”