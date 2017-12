Serena Williams verliert erstes Match nach Schwangerschaft

Knapp vier Monate nach der Geburt ihrer Tochter hat Tennis-Star Serena Williams bei ihrem Comeback eine Niederlage erlitten. Beim Einladungsturnier in Abu Dhabi verlor die ehemalige Nummer eins der Welt am Samstag mit 2:6,6:3,5:10 gegen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Der dritte Satz wurde dabei als Match-Tiebreak ausgespielt.

Serena Williams hatte betont, ihre Tennis-Karriere fortführen zu wollen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison will die jüngere Williams-Schwester ihren Titel verteidigen. Die Australian Open in Melbourne beginnen am 15. Jänner.