S.I.E. Connect GmbH: Leckere Käseplatte von Alma gewonnen!

VOL.AT und Alma verlosen diese Woche feinste Genussplatten mit Vorarlberger Bergkäse g.U., Kräuterschatz und vielen weiteren Käsespezialitäten. Der dritte Gewinner steht fest: S.I.E. Connect in Lustenau. Mach auch DU mit und überrasche dein Team!

Wer seine Arbeitskollegen, die „morgendliche Stammtischrunde“ oder seine Vereinskollegen überraschen möchte, meldet sich jetzt zur großen Genuss-Aktion an. In dieser Woche sind die VOL.AT Käse-Kuriere vormittags unterwegs und überreichen die Köstlichkeit. Freuen dürfen sich 5 Gewinner und ihr Team (max. 12 Personen). Schnell anmelden und eine leckere Käseplatte von Alma genießen!

Der ursprungsgeschützte Vorarlberger Bergkäse wird traditionell in kleinen Bergsennereien von ausgebildeten Sennern aus frischer Heumilch und in Handarbeit hergestellt. Danach reift er einige Monate auf Fichtenbrettern im Käsekeller und entwickelt dabei seinen einzigartigen Geschmack. Neben dem Alma Vorarlberger Bergkäse g.U. sind die Schätze eine wahre Käsespezialität. Der mit verschiedenen Kräutern ummantelte Käse wird zum Hingucker. Aber nicht nur die Optik stimmt, auch die essbare Rinde aus Ringelblumenblüten, Alpenkräutern oder Rosmarin ist ein Genuss. Erhältlich im Alma Käslädele in Hard, in den Alma Bergsennereien Schnepfau, Hinteregg und Lutzenreute, im Alma Onlineshop und in diversen Lebensmittelgeschäften wie Sutterlüty und Interspar.