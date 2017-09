Ryanair reicht verbindliches Angebot für Alitalia ein

Alitalia würde mit Ryanair eine erfolgreiche Zukunft bevorstehen - © APA (AFP/Archiv)

Die irische Billigfluglinie Ryanair hat am Mittwoch ihren Plan bestätigt, bis zum 2. Oktober ein verbindliches Angebot für die Übernahme der Alitalia einzureichen. Die irische Airline will aber nur um Assets buhlen, die Langstreckenflüge betreffen, so Ryanair-Chef Michael O’Leary bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Bologna.