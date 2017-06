Ryanair bekundet Interesse für Alitalia-Übernahme

Ryanair-Chef O'Leary hat Interesse an Alitalia - © APA (AFP)

Ryanair hat eine unverbindliche Interessenserklärung für die insolvente Fluggesellschaft Alitalia eingereicht, will sie jedoch nur dann übernehmen, wenn sie die Mehrheit an der italienischen Airline haben kann. Dies berichtete Ryanair-Chef Michael O´Leary am Dienstag in Rom.