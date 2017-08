Russlands Außenminister attestiert USA Dialogbereitschaft

Beratungen sollen möglich sein - © APA (AFP)

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat der US-Regierung Dialogbereitschaft attestiert. Er sei überzeugt, dass die USA trotz der bilateralen Spannungen und neuer Sanktionen gegen Russland willens seien, komplexe Themen mit der russischen Führung zu beraten, sagte Lawrow am Sonntag nach einem Gespräch mit US-Außenminister Rex Tillerson am Rande des ASEAN-Treffens in Manila.