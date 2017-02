Russland will “Fake News” bloßstellen

Auch Russland sieht sich Angriffen von "Fake News" ausgesetzt - © APA (AFP)

Moskau will Falschnachrichten über Russland in den Medien bloßstellen. Dazu richtete das Außenministerium auf seiner Internetseite eine Rubrik für “Fake News” ein. “Das Ziel ist, Tendenzen bei der Veröffentlichung von Falschnachrichten über unser Land zu zeigen und alles zu tun, um ihre Publikation zu stoppen”, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa am Mittwoch.